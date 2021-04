David Beriain, ucciso in Burkina Faso. L'intervista del 2017: 'Vale la pena rischiare la vita per informare' (Di martedì 27 aprile 2021) David Beriain è probabilmente il più noto dei tre reporter rapiti e uccisi ieri in Burkina Faso . Il giornalista spagnolo, infatti, era stato autore di documentari molto noti , come ' Il mondo dei ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021)è probabilmente il più noto dei tre reporter rapiti e uccisi ieri in. Il giornalista spagnolo, infatti, era stato autore di documentari molto noti , come ' Il mondo dei ...

EnricoLetta : Solidarietà a ???? per l’efferato assassinio di David Beriain e Roberto Fraile nel Sahel. - repubblica : ?? Burkina Faso, tra le vittime dell'attacco il celebre giornalista d'inchiesta spagnolo David Beriáin, l'autore di… - ilriformista : Stavamo realizzando un reportage sulla caccia di frodo #BurkinaFaso #DavidBeriain - GianGiov73 : RT @EnricoLetta: Solidarietà a ???? per l’efferato assassinio di David Beriain e Roberto Fraile nel Sahel. - lalolopez141 : Periodista era David Beriain, no Ana Rosa. -