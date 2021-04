Cuneo, ipermercato vende prodotti scaduti: multati (Di martedì 27 aprile 2021) Su segnalazione di un cittadino, i carabinieri hanno controllato l'ipermercato scoprendo più di 600 confezioni di prodotti in vendita, ma scaduti. Latte per neonati scaduto da 5 mesi: multa da 100mila euro a un supermercato di Cuneo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 aprile 2021) Su segnalazione di un cittadino, i carabinieri hanno controllato l'scoprendo più di 600 confezioni diin vendita, ma. Latte per neonati scaduto da 5 mesi: multa da 100mila euro a un supermercato disu Notizie.it.

