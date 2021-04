Crisanti: «Riaperture intempestive, prima bisognava creare un piano per intercettare le varianti» (Di martedì 27 aprile 2021) «Le Riaperture sono intempestive, bisognava aspettare ancora un po’ per creare una capacità di risposta del Sistema Sanitario Nazionale perché siamo a un livello in cui la saturazione ospedaliera è facilmente raggiungibile». Ne è convinto Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, commentando le Riaperture che hanno preso il via ieri, 26 aprile, ai microfoni di SkyTg24. «Con un ulteriore mese avremmo potuto far diminuire i casi di Covid, far diminuire la pressione sul sistema sanitario e creare un sistema di monitoraggio delle varianti. Solo allora avremmo aperto con più sicurezza», ha proseguito. Ma non essendo andata così, cosa succederà ora? Secondo il professore di Padova ora prenderà il via «una disperata ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) «Lesonoaspettare ancora un po’ peruna capacità di risposta del Sistema Sanitario Nazionale perché siamo a un livello in cui la saturazione ospedaliera è facilmente raggiungibile». Ne è convinto Andrea, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, commentando leche hanno preso il via ieri, 26 aprile, ai microfoni di SkyTg24. «Con un ulteriore mese avremmo potuto far diminuire i casi di Covid, far diminuire la pressione sul sistema sanitario eun sistema di monitoraggio delle. Solo allora avremmo aperto con più sicurezza», ha proseguito. Ma non essendo andata così, cosa succederà ora? Secondo il professore di Padova ora prenderà il via «una disperata ...

