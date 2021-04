Covid al supermarket: tracce di virus su carrelli e Pos (Di martedì 27 aprile 2021) Irregolarità in quasi un supermercato su cinque, con le tracce del virus trovate su diversi oggetti, dai carrelli ai Pos. La fotografia emerge dalla campagna di verifiche a livello nazionale condotta dai Carabinieri Nas presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-Covid.Complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi tra quelli di maggiore afflusso, rilevando irregolarità presso 173, pari al 18%, che hanno portato all’immediata sospensione nei confronti di 12 supermercati. Gli esiti hanno rilevato la positività alla presenza di materiale genetico del virus in 18 casi riconducibili a carrelli e cestini, tastiere per il pagamento bancomat e POS, tasti delle bilance e dispositivi salvatempo per la lettura automatica dei prodotti. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) Irregolarità in quasi un supermercato su cinque, con ledeltrovate su diversi oggetti, daiai Pos. La fotografia emerge dalla campagna di verifiche a livello nazionale condotta dai Carabinieri Nas presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-.Complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi tra quelli di maggiore afflusso, rilevando irregolarità presso 173, pari al 18%, che hanno portato all’immediata sospensione nei confronti di 12 supermercati. Gli esiti hanno rilevato la positività alla presenza di materiale genetico delin 18 casi riconducibili ae cestini, tastiere per il pagamento bancomat e POS, tasti delle bilance e dispositivi salvatempo per la lettura automatica dei prodotti. ...

