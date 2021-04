Continua la discesa della curva: positività al 3,4%, terapie intensive al 30% (Di martedì 27 aprile 2021) Prosegue la discesa, seppur lenta, della curva epidemica in Italia:. secondo i dati odierni del bollettino del ministero della Salute sono 10.404 i positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 8.444,... Leggi su tg.la7 (Di martedì 27 aprile 2021) Prosegue la, seppur lenta,epidemica in Italia:. secondo i dati odierni del bollettino del ministeroSalute sono 10.404 i positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 8.444,...

Advertising

Digei2 : @tomasomontanari @fattoquotidiano I numeri confermano la discesa delle ospedalizzazioni e le variazioni % dei casi… - LucaGuad : RT @La_Prealpina: Non si ferma la discesa del contagio - La_Prealpina : Non si ferma la discesa del contagio - FabioTraversa : RT @tw_fyvry: Sia #AvantiunaltroPuredisera che #LaCompagniaDelCigno2 continuano sostanzialmente ad equivalersi ma con un trend in continua… - tw_fyvry : Sia #AvantiunaltroPuredisera che #LaCompagniaDelCigno2 continuano sostanzialmente ad equivalersi ma con un trend in… -