Blizzard Entertainment | WandaVision e la nave di Teseo

(Di martedì 27 aprile 2021) Il cambiamento è parte della nostra esistenza. Come specie, l'essere umano si evolve per adattarsi al mondo che lo circonda, sviluppando tratti che gli permano una vita in condizioni sempre migliori. Le nostre abitudini cambiano, la nostra routine quotidiana si modifica, il nostro corpo è in continua mutazione, cellule muoiono e rinascono costantemente. Ma in tutto questo divenire e mutare il nostro "io" rimane lo stesso? Siamo sempre la stessa persona, nonostante il nostro corpo venga continuamente rimpiazzato da parti nuove? Facciamo un passo indietro, precisamente verso l'antica Grecia di Eraclito, Platone e Plutarco, i primi tre filosofi che hanno cercato di analizzare un enigma metafisico che tutt'oggi è materia di discussione.