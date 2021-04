Biagio D’Anelli | ex fidanzato di Manuela Ferrera | conferma l’intervento chirurgico | “Ha le protesi ai glutei”

Leggi su biccy

(Di martedì 27 aprile 2021)hato il rumor esploso online nella giornata di oggi, ovveroa cui si sarebbe sottopostaper rimpolpare i suoi. Ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso,(che conha avuto una relazione) hato il tutto: “al gluteo? Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non l’aveva, devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera. Lei non mangia molto e dimagrendo in questi tre giorni, si vede, lo hanno visto tutti”. Ecco il video: Il rancore trae ...