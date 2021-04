Avanti un altro, Paolo Bonolis sconsolato: “Purtroppo l’ho sentito” (Di martedì 27 aprile 2021) Avanti un altro è l’appuntamento fisso del preserale d Canale 5. La coppia Bonolis-Laurenti non smetti di sorprendere: campioni di risata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpettacoliNews (@spettacolinews) Avanti un altro arretra e pare che Mediaset voglia correre già ai ripari. La scorsa domenica non è andata affatto bene L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021)unè l’appuntamento fisso del preserale d Canale 5. La coppia-Laurenti non smetti di sorprendere: campioni di risata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpettacoliNews (@spettacolinews)unarretra e pare che Mediaset voglia correre già ai ripari. La scorsa domenica non è andata affatto bene L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti… - RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - F_DUva : La notizia della proroga del #superbonus è un altro risultato del @Mov5Stelle. Come ricordato da @luigidimaio, le r… - nuova_venezia : Casa, lavoro, industria turistica, porto e tanto altro nelle analisi di chi sta portando avanti i progetti dal bass… - giaddxangel : @thinkiinboutlou bene, più che altro il mio problema è che non mi so organizzare perché perdo un sacco di tempo il… -