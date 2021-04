Amici, nuovo guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi: Tancredi va in crisi – VIDEO (Di martedì 27 aprile 2021) Amici, Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova tutti i cantanti rimasti in gioco. guanto di sfida per: Aka7seven, Sangiovanni, Tancredi e Deddy Rudy Zerbi (Getty Images)Sabato 1 maggio andrà in onda la settima puntata del serale di Amici e Rudy Zerbi ha deciso di lanciare un guanto di sfida particolare. Nel dettaglio, il professore di canto, ha scelto di mettere alla prova tutti i cantanti rimasti in gioco. Dunque, tutti i quattro cantanti rimasti (Aka7seven, Sangiovanni, Tancredi e Deddy), dovranno affrontare una prova particolare. E’ lo stesso Zerbi a introdurre il guanto di ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021)ha deciso di mettere alla prova tutti i cantanti rimasti in gioco.diper: Aka7seven, Sangiovanni,e Deddy(Getty Images)Sabato 1 maggio andrà in onda la settima puntata del serale diha deciso di lanciare undiparticolare. Nel dettaglio, il professore di canto, ha scelto di mettere alla prova tutti i cantanti rimasti in gioco. Dunque, tutti i quattro cantanti rimasti (Aka7seven, Sangiovanni,e Deddy), dovranno affrontare una prova particolare. E’ lo stessoa introdurre ildi ...

