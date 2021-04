Alessia Morani e la sua malattia: la leucemia (Di martedì 27 aprile 2021) Alessia Morani lo ha detto a Non è l’Arena domenica sera mentre duellava con Gianluigi Paragone: “Mi sono vaccinata perché ho la leucemia”. In un’intervista rilasciata oggi al Giornale l’ex sottosegretaria allo Sviluppo Economico dice di aver ricevuto il vaccino venerdì 23 aprile a causa di una leucemia che le ha devastato cinque anni da giovane adulta. Ha sofferto anche di trombosi venosa profonda e broncopolmonite. “Sono guarita ma è una malattia terribile, anche se le speranze di guarigione grazie alla medicina sono sempre più alte. So che molte persone che si ammalano di cancro non ne parlano per pudore o per paura. Io ne parlo per dare coraggio, per infondere fiducia nella medicina”, dice oggi Morani al Giornale. E racconta: “La leucemia ti costringe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021)lo ha detto a Non è l’Arena domenica sera mentre duellava con Gianluigi Paragone: “Mi sono vaccinata perché ho la”. In un’intervista rilasciata oggi al Giornale l’ex sottosegretaria allo Sviluppo Economico dice di aver ricevuto il vaccino venerdì 23 aprile a causa di unache le ha devastato cinque anni da giovane adulta. Ha sofferto anche di trombosi venosa profonda e broncopolmonite. “Sono guarita ma è unaterribile, anche se le speranze di guarigione grazie alla medicina sono sempre più alte. So che molte persone che si ammalano di cancro non ne parlano per pudore o per paura. Io ne parlo per dare coraggio, per infondere fiducia nella medicina”, dice oggial Giornale. E racconta: “Lati costringe ...

