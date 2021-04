Akash Kumar sbotta dopo il paragone con Raz Degan | “Sono dieci volte più bello di lui!”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 27 aprile 2021)intervistato da Casa Chi è tornato sulla questione di Matteo Diamante e il suo intervento all’Isola dei Famosi ed ha tirato in ballo Raz, perdendo letteralmente il controllo.: “Io come Raz?” Matteo Diamante l’ha presa sul personale. Di cosa parliamo? Del nulla. Io ho pubblicato la chat perché... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.