A marzo l'export extra Ue in forte aumento su base annua (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – A marzo 2021 l'Istat stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni (+6,8%) rispetto alle esportazioni (+2,5%). L'aumento su base mensile dell'export è dovuto soprattutto all'aumento delle vendite di energia (+65,2%) e beni intermedi (+3,5%). Risultano in calo le vendite di beni di consumo non durevoli (-1,0%). Dal lato dell'import, tranne che per i beni strumentali (-5,1%), si rilevano incrementi congiunturali diffusi, i più marcati per energia (+23,4%) e beni di consumo non durevoli (+7,6%). Nel primo trimestre 2021, rispetto al trimestre precedente, l'export diminuisce dello 0,7%, per effetto principalmente del calo delle vendite di beni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l'Istat stima, per l'interscambio commerciale con i paesiUe27, uncongiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni (+6,8%) rispetto alle esportazioni (+2,5%). L'sumensile dell'è dovuto soprattutto all'delle vendite di energia (+65,2%) e beni intermedi (+3,5%). Risultano in calo le vendite di beni di consumo non durevoli (-1,0%). Dal lato dell'import, tranne che per i beni strumentali (-5,1%), si rilevano incrementi congiunturali diffusi, i più marcati per energia (+23,4%) e beni di consumo non durevoli (+7,6%). Nel primo trimestre 2021, rispetto al trimestre precedente, l'diminuisce dello 0,7%, per effetto principalmente del calo delle vendite di beni ...

