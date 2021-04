Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021)DEL 26 APRILEORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI AVVENUTI IN ESTERNA, CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E LA A24 CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO IN INTERNA, L’ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE TRA-FIUMICINO E LAURENTINA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA SALARIA CODE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO LA NOMENTANA, CODE DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, E ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, VERSO MENTANA LA VIA APPIA, CODE DA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE ORA ...