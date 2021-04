Variante indiana, Pregliasco: 'È risposta del virus ostacolato. Su riaperture e coprifuoco rischio dipende da noi' (Di lunedì 26 aprile 2021) ' Quando il virus incontra delle difficoltà a diffondersi cerca ulteriori varianti per farlo '. Si esprime così il dottor , direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano a ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) ' Quando ilincontra delle difficoltà a diffondersi cerca ulteriori varianti per farlo '. Si esprime così il dottor , direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano a ...

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - rtl1025 : ?? È stata individuata anche in #Veneto la variante indiana del #Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca #Zaia. - urania2906 : RT @Misurelli77: India travolta dal Covid(Variante Indiana): ancora oltre 300mila contagi in 24 ore Bruciano i morti per Strada Tranquilli… - notte33 : RT @Misurelli77: India travolta dal Covid(Variante Indiana): ancora oltre 300mila contagi in 24 ore Bruciano i morti per Strada Tranquilli… -