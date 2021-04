Ulivieri | «Superlega? Una cosa sbagliata»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente dell’Asso Allenatori Renzoha parlato dellaprima di partecipare al Consiglio Federale Renzoha detto la sua sulla creazione della, ormai tramontata. L’ex allenatore non si era ancora pronunciato a riguardo e ha risposto alla domanda pochi minuti fa. Il presidente dell’Asso Calciatori ne ha parlato prima di partecipare al Consiglio Federale in programma questa mattina, dando però ragione anche alle pretese di alcuni club. Ecco le sue dichiarazioni: «? Una, hanno pensato male. Il calcio ha bisogno di una riduzione dei costi» L'articolo proviene da Calcio News 24.

...aderito all'ingresso in, anche se il presidente della Figc si è subito affrettato a spegnere ogni 'entusiasmo', mentre in Inghilterra le sanzioni paiono più possibili. Anche Renzo...AGGIORNAMENTO ORE 15:40 -: 'Hanno vinto i tifosi' Intervistato da LaPresse, il Presidente dell'AIAC Renzoin merito alla cristallizzazione dellaha dichiarato: 'Hanno ...(ANSA) – ROMA, 26 APR – "Superlega? I club hanno sbagliato, ma la cosa non si è realizzata. Ci sarà da prendere posizione anche per il futuro, cosa che la federazione farà oggi, e di questo siamo cont ...Le parole del presidente dell'AssoAllenatori Renzo Ulivieri: "Superlega? Cosa sbagliata. Il calcio ha bisogno di una riduzione dei costi".