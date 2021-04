Rivoluzione verde | intesa tra Università e Comuni sede delle facoltà

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAttuare strategie comunali per lo sviluppo sostenibile e per la green Energy: è questo l’obiettivo dell’accordo quadro firmato dall’della Campania Luigi Vanvitelli con idi Aversa, Caserta, Capua e Santa Maria Capua Vetere, per la realizzazione di una Rete Territoriale per lae per la transizione ecologica. L’accordo, che vede per la prima volta l’insieme a tutti isedi dell’Ateneo, prevede collaborazioni per attività ricerca, formazione e terza missione su “sviluppo territoriale sostenibile, impresaed economia circolare, transizione energetica, pianificazione dei trasporti e mobilità sostenibile, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tutela e valorizzazione del ...