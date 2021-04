Questo bar non ha venduto le sue sedie per aggirare le norme anti-Covid (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 25 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da una foto e da un testo. Lo scatto mostra delle persone sedute a dei tavolini lungo una strada e un cameriere parlare con due agenti. Il testo recita: «Il proprietario di un pub nei Paesi Bassi ha venduto le sue sedie a 5 euro l’una con incluse due birre. Questa gente era seduta sulle proprie sedie e i poliziotti intervenuti non poterono fare nulla. Quando gli avventori se ne sono andati hanno regalato le loro sedie al pub». Secondo quanto riportato dal testo, quindi, l’immagine mostrerebbe un bar nei Paesi Bassi che grazie ad un espediente sarebbe riuscito ad aggirare le restrizioni anti-Covid. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa.L’immagine oggetto della nostra ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 25 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da una foto e da un testo. Lo scatto mostra delle persone sedute a dei tavolini lungo una strada e un cameriere parlare con due agenti. Il testo recita: «Il proprietario di un pub nei Paesi Bassi hale suea 5 euro l’una con incluse due birre. Questa gente era seduta sulle propriee i poliziotti intervenuti non poterono fare nulla. Quando gli avventori se ne sono andati hanno regalato le loroal pub». Secondo quanto riportato dal testo, quindi, l’immagine mostrerebbe un bar nei Paesi Bassi che grazie ad un espediente sarebbe riuscito adle restrizioni. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa.L’immagine oggetto della nostra ...

