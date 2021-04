Oscar 2021 | Ricky Gervais ironizza | Non sono stato invitato | è per colpa di qualcosa che ho detto?

(Di lunedì 26 aprile 2021) L'attore, poche ore prima degli, ha commentato ironicamente la sua assenza alla cerimonia ricordando il monologo dei Golden Globes nel 2020. Glinon hanno avuto un conduttore eha commentato ironicamente l'avvicinarsi della messa in onda della cerimonia di premiazione con un tweet condiviso online le pomeriggio di ieri. La star britannica, che nel 2020 aveva pronunciato un indimenticabile monologo di apertura in occasione dei Golden Globes 2020, ha infatti scritto: "Stasera cigli! Non mi hanno, è perdiche ho?"., ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - paoloangeloRF : Oscar 2021, i gioielli sul red carpet: dalla collana-spilla di Zendaya (da 6 milioni di dollari) agli smeraldi di P… -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar 2021

Il più grande upset della notte dei 93? Quello che è arrivato esattamente come la ciliegina sulla torta di un'annata imprevedibile, lunga, estenuante, ricca di sorprese dell'ultimo minuto. In un cambio di programmazione assolutamente ...Thomas Vinterberg vince il Premioper il miglior film straniero con Another Round e, in lacrime, dedica la statuetta alla figlia diciannovenne Ida, uccisa in un incidente d'auto due anni fa: "Avevo l'ambizione di fare un ...È nel segno del cinema di qualità e dei film che hanno trionfato nella notte agli Oscar la riapertura delle poche sale cinematografiche nelle 14 regioni diventate gialle. Molte sale rimangono chiuse p ...Il tappeto rosso degli Oscar 2021 ci ha regalato eleganza, sfarzo e un'esplosione di colori. Ecco alcuni dei look migliori.