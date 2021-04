Niente Oscar per Laura Pausini ma un look vincente (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutta Italia ci ha sperato fino in fondo ma purtroppo non è arrivato il tanto sognato Oscar per la nostra Laura Pausini. La cantante era candidata nella categoria per la miglior canzone originale con il brano Io sì/Seen, proprio la stessa canzone con cui ha portato a casa il Golden Globe. Il singolo è la colonna sonora de La vita davanti a sé, il film di Edoardo Ponti. Laura è volata a Los Angeles dove si è esibita sul palco e ha anche sfilato sul red carpet. Niente statuetta per l’artista che però convince tutti con talento, eleganza e look e riempie l’Italia di orgoglio. Il look di Laura Pausini agli Oscar 2021: cosa ha indossato la cantante italiana sul Red Carpet A proposito di look, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutta Italia ci ha sperato fino in fondo ma purtroppo non è arrivato il tanto sognatoper la nostra. La cantante era candidata nella categoria per la miglior canzone originale con il brano Io sì/Seen, proprio la stessa canzone con cui ha portato a casa il Golden Globe. Il singolo è la colonna sonora de La vita davanti a sé, il film di Edoardo Ponti.è volata a Los Angeles dove si è esibita sul palco e ha anche sfilato sul red carpet.statuetta per l’artista che però convince tutti con talento, eleganza ee riempie l’Italia di orgoglio. Ildiagli2021: cosa ha indossato la cantante italiana sul Red Carpet A proposito di, ...

