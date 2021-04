MOVIOLA – Lazio-Milan | Lazzari in gol per il 2-0 Ma è fuorigioco

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) Latrova il raddoppio contro ilnel match della trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Anzi no. Il Var nega la rete a Manuel, premiato da Correa e letale in contropiede a tu per tu con Donnaruma. Ma come detto, è tutto fermo:millimetrico dell’ex esterno della Spal, che ha rallentato ma non abbastanza per non finire in posizione irregolare. Un mezzo piede in, beffa grande per lache comunque torna negli spogliatoi all’intervallo sull’1-0. Decide Correa. Poi il lunghissimo controllo var che ha cancellato il 2-0. SportFace.