MINI TORTE PER SOLO 2 PERSONE

(Di martedì 27 aprile 2021)Soffici per 2: Ciambella Senza Glutine, Torta di Carote Senza Uova e Senza Zucchero e Torta Soffice Cocco e Cioccolato. Tre ricette facilissime perfette per preparare delle tortine piccole e buonissime perfette se siamo dueo se vogliamo realizzare un dolce piccolo per una merenda o colazione veloce. Sono sicura che questepiaceranno a tutti e sono perfette anche per leche hanno delle intolleranze o allergie. Pre realizzarle ho usato degli stampini in alluo da 18cm, sì trovano facilmente nei negozi di casalinghi o anche online. Se vogliamo arricchire le nostrepossiamo anche tagliarle a metà e farcirle con della marmellata o del burro d’arachidi fatto in casa. Vediamo subito insieme come ...