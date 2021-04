Meloni e Salvini | dal governo all' Europa fino alle Comunali la corda è sempre più tesa

Advertising

fanpage : Draghi spiega la #Liberazione a Salvini e Meloni. Un messaggio chiaro, per chi celebra i ragazzi di Salò e il regim… - La7tv : #lariachetira @Ignazio_LaRussa: 'La richiesta di firme contro il coprifuoco Fratelli d'Italia la sta facendo da die… - fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - Silvana63972967 : #musumeci #meloni #salvini a guardare l'italia non possiamo che constatare che dove governo cdx è un disastro la ge… - cesarebrogi1 : RT @Marty_Loca80: Ops, nell'Ungheria di Orbán il coprifuoco è alle 22.00 come da noi. Meloni e Salvini battete un colpo. -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Salvini

'Come voterà?', ha sottolineato Enrico Letta . Ma a chiedere una presa di posizione è anche la leader di FdI, Giorgia: 'Spero che tutte le forze politiche votino il nostro odg che ...E così, oggi sulle due insidiose iniziative parlamentari diallunga la palla: "La mozione? Prima la leggo. Sto preparando il discorso sul Recovery plan, oggi si sceglie in Parlamento ...L'AQUILA - Salvini plaude all'operazione contro la mafia nigeriana "Black Axe", che ha portato a 30 arresti e a 25 perquisizioni in tutta Italia. Ecco che c ...A marzo Salvini reclamava: via alle «riaperture» per il ritorno al lavoro e «alla vita». Draghi replicava: «È desiderabile» riaprire ristoranti e cinema ma dipende «dai dati» sul Coronavirus. Il no po ...