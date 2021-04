(Di lunedì 26 aprile 2021), l’eremita deldi, perla dell’arcipelago de La Maddalena, getta la spugna. Dacercano di sfrattarlo e lui resiste, adesso però ha annunciato attraverso il suo profilo Facebook che abbandonerà: “E? una ventina diche lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto, psicologicamente e non solo, dae da tutti voi che mi sostenete, ora pero? miveramentelee me ne andro? sperando che in futurosia salvaguardata come io ho fatto da ben 32”, ha scritto domenica. Quindi il saluto e un indizio: “Vedrete ancora le mie foto da un altro posto, tanto la Sardegna e? tutta bella”. Ex ...

Advertising

SkyTG24 : Mauro Morandi, guardiano e unico abitante di Budelli lascia l'isola dopo 32 anni - Felix68852709 : RT @fattoquotidiano: Mauro Morandi, il “custode” di Budelli lascia l’isola dopo 32 anni: “Mi sono rotto le palle” - Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: Mauro Morandi, il “custode” di Budelli lascia l’isola dopo 32 anni: “Mi sono rotto le palle” - fattoquotidiano : Mauro Morandi, il “custode” di Budelli lascia l’isola dopo 32 anni: “Mi sono rotto le palle” - statodelsud : Mauro Morandi, guardiano e unico abitante di Budelli lascia l’isola dopo 32 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Morandi

Agenzia ANSA

Dopo 32 anni da eremita sull'isola di Budelli, perla incastonata nell'arcipelago della Maddalena, davanti alla costa settentrionale della Sardegna,ha deciso di andar via, per trasferirsi in una casa in affitto, alla Maddalena. L'ex custode, 82 anni, originario di Modena, ex docente di Educazione fisica ed ex atleta, era arrivato ..., il 'Robinson Crusoe' che da quasi 32 anni vive in assoluta solitudine sull' isola Budelli , nell'arcipelago della Maddalena in Sardegna, si arrende. L'ex professore di Educazione ...Il messaggio di addio del custode-eremita: "Me ne andrò sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come io ho fatto" ...L’ex custode, 82 anni, originario di Modena, ex docente di Educazione fisica ed ex atleta, era arrivato nel 1989 nell’isola conosciuta per la bellezza della sua spiaggia rosa ...