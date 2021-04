Letta contro Salvini? Il governo regge ma… La bussola di Ocone (Di lunedì 26 aprile 2021) Matteo Salvini ed Enrico Letta se le stanno dando da qualche giorno di santa ragione. In senso metaforico, ovviamente. Ed anche se Mario Draghi sembra procedere quasi indifferente, i commentatori si chiedono se questo scontro possa avere conseguenze, e quali, sulla tenuta e sulla durata del governo. Prima di abbozzare una risposta, e cioè una previsione, è forse opportuno cercare di capire perché i due leader si stiano muovendo così. Iniziamo dal neo segretario del Partito democratico, il quale oggettivamente si trova stretto in una tenaglia e cerca di liberarsene senza dare impressione di troppo preoccuparsi della stabilità dell’esecutivo. A sinistra, l’alleanza con i Cinque Stelle è nella logica dei fatti, ma essa diventa ogni giorno che passa sempre più problematica per il processo di erosione interna del Movimento ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021) Matteoed Enricose le stanno dando da qualche giorno di santa ragione. In senso metaforico, ovviamente. Ed anche se Mario Draghi sembra procedere quasi indifferente, i commentatori si chiedono se questo spossa avere conseguenze, e quali, sulla tenuta e sulla durata del. Prima di abbozzare una risposta, e cioè una previsione, è forse opportuno cercare di capire perché i due leader si stiano muovendo così. Iniziamo dal neo segretario del Partito democratico, il quale oggettivamente si trova stretto in una tenaglia e cerca di liberarsene senza dare impressione di troppo preoccuparsi della stabilità dell’esecutivo. A sinistra, l’alleanza con i Cinque Stelle è nella logica dei fatti, ma essa diventa ogni giorno che passa sempre più problematica per il processo di erosione interna del Movimento ...

Advertising

LaStampa : Salvini, raccolta firme contro il coprifuoco. Altolà di Letta: “Se vuoi esci dal governo” - GiancarloDeRisi : Letta polemizza contro la Lega e contro la gente. Allineato e coperto con Speranza è contro il coprifuoco e le riap… - Vinny07916514 : RT @Libero_official: #Immigrazione, Enrico Letta propone l'#Italia come modello di accoglienza. Rivolta in #ForzaItalia: 'Se passa questa l… - ELiberati : L'incastro tra Letta, Salvini e grillini per far fuori Draghi. Hanno paura delle sue riforme e di tutto ció che va… - _8Debora_ : RT @Storace: #Letta, vai a firmare invece di balbettare contro il popolo italiano #NoCoprifuoco -