Lega, Bordoni: uniformare tutte le procedure concorsuali (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Gli annunci enfatici di questi giorni, riferiti alla ripresa dei concorsi indetti da Roma Capitale lo scorso agosto per il reperimento dei profili professionali di categoria C, D e profili dirigenziali, induce ad una amara considerazione: l’Amministrazione sta operando scelte incoerenti, aderendo da un lato, per i concorsi di categoria C e D alle indicazioni del ministro Brunetta e dall’altro alla presa di posizione nel concorso per i nuovi Dirigenti dell’Amministrazione capitolina che, stando alle dichiarazioni dell’assessore De Santis non subira’ alcuna innovazione”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. Bordoni poi aggiunge: “Chiedo al Sindaco e all’Assessore De Santis di conformare la procedura dirigenziale a quella degli altri profili. Per i futuri manager capitolini infatti, non puo’ essere mantenuta ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Gli annunci enfatici di questi giorni, riferiti alla ripresa dei concorsi indetti da Roma Capitale lo scorso agosto per il reperimento dei profili professionali di categoria C, D e profili dirigenziali, induce ad una amara considerazione: l’Amministrazione sta operando scelte incoerenti, aderendo da un lato, per i concorsi di categoria C e D alle indicazioni del ministro Brunetta e dall’altro alla presa di posizione nel concorso per i nuovi Dirigenti dell’Amministrazione capitolina che, stando alle dichiarazioni dell’assessore De Santis non subira’ alcuna innovazione”. Cosi’ il consigliere capitolino dellaDavidepoi aggiunge: “Chiedo al Sindaco e all’Assessore De Santis di conformare la procedura dirigenziale a quella degli altri profili. Per i futuri manager capitolini infatti, non puo’ essere mantenuta ...

