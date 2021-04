Lazio, Simone Inzaghi torna in panchina stasera contro il Milan (Di lunedì 26 aprile 2021) Simone Inzaghi torna in panchina per Lazio Milan dopo 3 partite a causa della positività al Covid. L’obiettivo è la decima di fila in casa Il suo vocione è tornato a rimbombare dalle parti di Formello, la Lazio si sente più sicura. Simone Inzaghi è tornato dopo la positività al Covid, riscontrata il 7 aprile. Da allora tre partite guardate dal divano di casa, ma quella di stasera non sarà una semplice partita. La Gazzetta dello Sport sottolinea l’importanza della sfida contro il Milan, alla luce del naufragio di Napoli. Il tecnico carica l’ambiente e pone l’accento sulle ultime prestazioni della sua Lazio: nelle ultime 16 partite sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)inperdopo 3 partite a causa della positività al Covid. L’obiettivo è la decima di fila in casa Il suo vocione èto a rimbombare dalle parti di Formello, lasi sente più sicura.to dopo la positività al Covid, riscontrata il 7 aprile. Da allora tre partite guardate dal divano di casa, ma quella dinon sarà una semplice partita. La Gazzetta dello Sport sottolinea l’importanza della sfidail, alla luce del naufragio di Napoli. Il tecnico carica l’ambiente e pone l’accento sulle ultime prestazioni della sua: nelle ultime 16 partite sono ...

