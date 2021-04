LAPORTE IN BACHECA PER IL CITY

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il Manchestervince la quarta Coppa di Lega di fila e Pep Guardiola conquista il trofeo numero 30 in carriera. Tutto ciò grazie alla vittoria in finale per 1-0 contro il Tottenham in un match in cui, fosse finita 5-0 per il, ci sarebbe stato poco da dire. Il gol di Aymericè arrivato all’82’, quando a Wembley (con ottomila spettatori presenti) s’intravedeva il fantasma dei tempi supplementari: la capocciata del difensore francese ha abbattuto il connazionale Lloris, il migliore degli Spurs, regalando il trofeo a Guardiola, il primo di tre in cui è ancora in corsa., classe 1994, ha dato così una svolta alla sua carriera con questo gol decisivo. Carriera che sembrava destinata ad altissimi livelli, salvo poi fermarsi all’arrivo al Manchester, dove ha trovato sempre poco ...