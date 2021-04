Il tennis italiano sempre più in alto: Berrettini e Sinner si confermano in Top 20 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ritorno al successo dopo 2 anni di Matteo Berrettini che al torneo di Belgrado in finale contro Aslan Karatsev ottiene il primo titolo da top 10 della classifica, evento che non accadeva dai tempi di ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 aprile 2021) Ritorno al successo dopo 2 anni di Matteoche al torneo di Belgrado in finale contro Aslan Karatsev ottiene il primo titolo da top 10 della classifica, evento che non accadeva dai tempi di ...

SuperTennisTv : MATTEO is BACK! ?? #Berrettini torna a vincere un titolo dopo Stoccarda 2019: l'italiano è il campione del… - PicenoTime : Tennis, l'ascolano #Travaglia si conferma il quinto italiano nel ranking Atp - Leonard40959202 : RT @tutticonvocati: #Berrettini torna a vincere nell'ATP #SerbiaOpen2021. Nel tennis italiano 'ci stiamo divertendo come dei pazzi', paro… - paolobertolucci : RT @tutticonvocati: #Berrettini torna a vincere nell'ATP #SerbiaOpen2021. Nel tennis italiano 'ci stiamo divertendo come dei pazzi', paro… - MessinaTitti : RT @tutticonvocati: #Berrettini torna a vincere nell'ATP #SerbiaOpen2021. Nel tennis italiano 'ci stiamo divertendo come dei pazzi', paro… -