Giro d’Italia in sette bellezze dolci (Di lunedì 26 aprile 2021) «Mamma, guarda! Il Colosseo!». Turisti su una botticella trainata da un cavallo per le vie di Roma? Stranieri che attraversano la Capitale su un autobus turistico a due piani, fotocamera in mano? No. La scena è il divano di casa, e il Colosseo è tutto di cioccolato fondente. E non è l’unico scorcio emblematico del Bel Paese a essersi trasformato in una dolce bontà: cattedrali e castelli, torri e piazze, persino il Vesuvio. Tutto ha trovato una nuova vita nelle mani di pasticcieri e artigiani, capaci di dare gusto alla bellezza. Il Vesuvio È il simbolo di Napoli, e si trasforma in una scultura di finissimo cioccolato: il Vesuvio della storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin è un omaggio alla città di Napoli lavorato interamente a mano. Una splendida opera d’arte disponibile in varie misure: chi pensa in grande, e vuole regalare o esporre il Vesuvio Gay-Odin per una grande occasione, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 aprile 2021) «Mamma, guarda! Il Colosseo!». Turisti su una botticella trainata da un cavallo per le vie di Roma? Stranieri che attraversano la Capitale su un autobus turistico a due piani, fotocamera in mano? No. La scena è il divano di casa, e il Colosseo è tutto di cioccolato fondente. E non è l’unico scorcio emblematico del Bel Paese a essersi trasformato in una dolce bontà: cattedrali e castelli, torri e piazze, persino il Vesuvio. Tutto ha trovato una nuova vita nelle mani di pasticcieri e artigiani, capaci di dare gusto alla bellezza. Il Vesuvio È il simbolo di Napoli, e si trasforma in una scultura di finissimo cioccolato: il Vesuvio della storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin è un omaggio alla città di Napoli lavorato interamente a mano. Una splendida opera d’arte disponibile in varie misure: chi pensa in grande, e vuole regalare o esporre il Vesuvio Gay-Odin per una grande occasione, ...

Advertising

chetempochefa : 'Sono stato a Roma, ho visitato Cinecittà...abbiamo fatto questo giro d'Italia. Mi piace tantissimo l'Italia, la mu… - StampaCuneo : Asfaltature per oltre un milione in occasione del Giro d’Italia che torna in provincia il 10 maggio - Emarc86 : RT @ItalianPolitics: Non avremmo mai immaginato di dare ragione a Giorgia Meloni: il Parlamento dovrebbe discutere e votare il PNRR, aka #R… - martamaimone : RT @chetempochefa: 'Sono stato a Roma, ho visitato Cinecittà...abbiamo fatto questo giro d'Italia. Mi piace tantissimo l'Italia, la musica,… - ginolat76 : RT @lucciobrujk: Ottime notizie in vista del Giro d’Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Tutto pronto per il Giro-E 2021: un "Giro d'Italia" in pedalata assistita La Gazzetta dello Sport