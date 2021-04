Giorgia Meloni mette alle strette Salvini sul coprifuoco (Di lunedì 26 aprile 2021) “Fratelli d’Italia porterà in Aula domani un Odg per abolire il coprifuoco. Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida”. Giorgia Meloni torna a incalzare Matteo Salvini. Dopo la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza, è la volta del coprifuoco. Meloni infatti va a puntare proprio sul cavallo di battaglia di Salvini. Ovvero quel coprifuoco sul quale la Lega ha promosso una raccolta di firme ma senza nessuna iniziativa legislativa. Proprio stamattina il leader della Lega ha confermato che “entro metà maggio ci sarù un aggiornamento in base ai dati scientifici. Se continueranno a essere positivi, dal nostro punto di vista la riapertura deve essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) “Fratelli d’Italia porterà in Aula domani un Odg per abolire il. Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida”.torna a incalzare Matteo. Dopo la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza, è la volta delinfatti va a puntare proprio sul cavallo di battaglia di. Ovvero quelsul quale la Lega ha promosso una raccolta di firme ma senza nessuna iniziativa legislativa. Proprio stamattina il leader della Lega ha confermato che “entro metà maggio ci sarù un aggiornamento in base ai dati scientifici. Se continueranno a essere positivi, dal nostro punto di vista la riapertura deve essere ...

