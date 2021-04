Fratoianni a TPI | “Conte caduto per il Pnrr | ma Draghi lo ha gestito anche peggio”

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Siamo di fronte a uno scandalo inaccettabile. L’ultima versione delci è stata consegnata alle 14 di oggi, due ore prima che il presidente del Consiglio prendesse la parola, poi qualche ora di dibattito e domani il voto. Ma si tratta piuttosto di una ratifica”, così il deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaa TPI nel giorno in cui il premier Marioha presentato alla Camera la bozza del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che entro venerdì 30 aprile dovrà essere trasmesso alla Commissione Europea. Onorevole, le prime bozze delsono iniziate a circolare venerdì, la trasmissione a Bruxelles è in programma venerdì. La discussione di oggi alla Camera è stata solo un proforma? Un proforma è un’espressione gentile. Non siamo di fronte a un processo ...