FQChart della settimana: la Lega sotto assedio resiste, ma è lotta per il primo posto (Di lunedì 26 aprile 2021) FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. settimana dal 19/4 al 25/4/2021 Rispetto all'ultima FQChart di due settimane fa, la Lega perde ancora qualcosa nella media dei sondaggi e precisamente uno 0,3, portandosi al 22,2%. Ma ciò che colpisce della performance del primo partito italiano è il dato registrato da tre dei sei istituti considerati: per Swg, Index Research e Tecnè, infatti, la Lega è molto più bassa del suo valore medio, con soli tre punti di vantaggio su Fratelli d'Italia. È questa la vera partita che si sta giocando ...

