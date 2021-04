Draghi presenta il Pnrr nel mortorio della Camera (Di lunedì 26 aprile 2021) Impiega un'ora Mario Draghi per presentare alla Camera i dettagli del Pnrr, Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza da approvare in fretta e consegnare in Europa prima della fine del mese. Un'ora di discorso in cui ha elencato i punti di partenza e gli obiettivi da raggiungere senza però mai uno scatto, un cenno di energia, insomma un discorso dal tono stranamente sommesso… «Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr pur nella sua storica importanza sia solo un insieme di progetti, di numeri, scadenze, obiettivi. Nell'insieme dei programmi c'è anche e soprattutto il destino del Paese» ha esordito il premier spiegando che il Pnrr (il cui contenuto è stato reso noto due giorni fa) va letto non guardando al mero elenco di cifre ed opere ma «mettendoci dentro le vite degli ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 aprile 2021) Impiega un'ora Marioperre allai dettagli del, Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza da approvare in fretta e consegnare in Europa primafine del mese. Un'ora di discorso in cui ha elencato i punti di partenza e gli obiettivi da raggiungere senza però mai uno scatto, un cenno di energia, insomma un discorso dal tono stranamente sommesso… «Sbaglieremmo tutti a pensare che ilpur nella sua storica importanza sia solo un insieme di progetti, di numeri, scadenze, obiettivi. Nell'insieme dei programmi c'è anche e soprattutto il destino del Paese» ha esordito il premier spiegando che il(il cui contenuto è stato reso noto due giorni fa) va letto non guardando al mero elenco di cifre ed opere ma «mettendoci dentro le vite degli ...

