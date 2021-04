Dieselgate - Usa | la Corte Suprema interpella la Casa Bianca per le cause di due contee

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ladegli Stati Uniti ha chiesto all'amministrazione Biden un parere sulleavviate dalledi Hillsborough (Florida) e di Salt Lake (Utah) contro la Volkswagen per i danni legati al. In particolare, i giudici hanno chiesto alladi valutare se il costruttore tedesco possa essere citato in giudizio dalle autorità locali dopo l'accordo di patteggiamento che quattro anni fa ha chiuso tutti i procedimenti in sede civile. Il caso. La richiesta dellaè stata presentata al governo nell'ambito di una valutazione del ricorso presentato dalla Volkswagen e dalla Bosch per contestare la sentenza che ha consentito alle duedi denunciare la violazione delle normative ...