Advertising

zazoomblog : Decreto sostegno bis quando arriva: le news - #Decreto #sostegno #quando #arriva: - TV7Benevento : Decreto sostegno bis, quando arriva: le news... - fisco24_info : Decreto sostegno bis, quando arriva: le news: Le ultime notizie sul Dl con la nuova tranche di ristori alle attivit… - Emy75si : RT @DavideRicci1973: Giorgia Meloni ha presentato, fra gli altri, due emendamenti al decreto sostegno: in uno propone la cancellazione del… - figliodeifiori : RT @DavideRicci1973: Giorgia Meloni ha presentato, fra gli altri, due emendamenti al decreto sostegno: in uno propone la cancellazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegno

PMI.it

Le ultime notizie sul Dl con la nuova tranche di ristori alle attività in crisi per le restrizioni Covid Conclusa la stesura del Pnrr, il Mef accelera i lavori sulSostegni Bis. A quanto apprende l'Adnkronos, sono infatti partite stamani al dicastero le riunioni tecniche e politiche su quello che si auspica possa essere l'ultimo provvedimento di ristoro ......abbia manifestato pubblicamente la mia contrarietà alla riproposizione delCalabria, ho inteso, fin dal primo giorno, insieme alla Giunta, avviare un percorso di collaborazione e di...Reddito di emergenza incompatibilità: analizziamo tutte le incompatibilità, dal reddito di cittadinanza alla Naspi, fino alle indennità da 2.400 euro.C’è tempo fino al 31 maggio (e non più fino al 30 aprile) per accedere al bonus una tantum di 2400 euro previsto dal DL Sostegni per gli stagionali ed altre specifiche ...