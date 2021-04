Da Gad Lerner a Emma Marrone | l’appello a Enrico Letta sui migranti | “Insista perché il governo ripristini le unità di soccorso in mare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Caro, ci rivolgiamo a lei nel ricordo dell’operazioneNostrum che decise meritoriamente di promuovere nel 2013 quand’era presidente del Consiglio. Una scelta che fu dettata dall’urgenza di salvare delle vite umane, e che proprio per questo venne assunta unilateralmente, senza attendere il pur necessario concorso dell’Unione Europea. Oggi nel sud Mediterraneo si continua a morire annegati in assenza di una flotta di imbarcazioni dedicate al salvataggio. Un’omissione diche viola il Diritto internazionale dele pesa sulle nostre coscienze. Non solo Frontex ha interrotto il presidio navale nel Canale di Sicilia, ma la preziosa attività delle ONG, che tentano di esercitare un ruolo di supplenza dacchéNostrum è stata revocata, subisce continui ...