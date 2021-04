Coronavirus, i dati del 26 aprile: in Lombardia diminuiscono i ricoveri, tasso positività al 5,1% (Di lunedì 26 aprile 2021) Il bollettino della Regione di lunedì 26 aprile racconta di ricoveri in diminuzione: sono +98 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 872 in Lombardia con un numero ridotto di tamponi (16.933) e un tasso di positività del 5,1%. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 aprile 2021) Il bollettino della Regione di lunedì 26racconta diin diminuzione: sono +98 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 872 incon un numero ridotto di tamponi (16.933) e undidel 5,1%.

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 13.158 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secon… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 26 aprile - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneLombardia con i #dati di #coronavirus di oggi 26 Aprile 2021 -