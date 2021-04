Chloé Zhao vince il premio per la miglior regia con “Nomadland” agli Oscar 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Chloé Zhao ha vinto l’Oscar per la miglior regia, ed è solo la seconda donna ad aver ottenuto questo riconoscimento in 93 anni di storia degli Oscar, dopo Kathryn Bigelow nel 2010. Era uno dei premi più attesi, e anche ampiamente pronosticati di questi Oscar 2021. La statuetta si aggiunge a quelle già ottenute dalla regista di Nomadland nella stessa categoria a Golden Globes, Bafta, DGA Awards (il premio del sindacato dei registi), Independent Spirit Awards e tanti altri premi minori. Alla lista andrebbero aggiunti, per comprendere appieno il successo della regista e di Nomadland, i tanti altri allori ottenuti come miglior film (di cui Chloé Zhao è ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)ha vinto l’per la, ed è solo la seconda donna ad aver ottenuto questo riconoscimento in 93 anni di storia degli, dopo Kathryn Bigelow nel 2010. Era uno dei premi più attesi, e anche ampiamente pronosticati di questi. La statuetta si aggiunge a quelle già ottenute dalla regista dinella stessa categoria a Golden Globes, Bafta, DGA Awards (ildel sindacato dei registi), Independent Spirit Awards e tanti altri premi minori. Alla lista andrebbero aggiunti, per comprendere appieno il successo della regista e di, i tanti altri allori ottenuti comefilm (di cuiè ...

Advertising

Vashtheberserk : L'oscar alla regia di Chloe Zhao era tanto scontato quanto meritato. #Oscars #Oscars2021 - robkapfas : RT @SkyTG24: #Oscars ?? Chloe Zhao ha vinto il premio per la miglior regia per il film #Nomadland (Photo by Chris Pizzello-Pool/Getty Images… - isainsolia : Dopo 11 anni dalla vittoria di Kathryn Ann Bigelow, a Chloé Zhao va il premio oscar alla regia più meritato degli u… - skyfullofsouls : quanto è irrispettoso non commentare la vittoria di chloé zhao per decantare tarantino ma dai. - IlPetrolier3 : Siamo live con le dichiarazioni di Canova su Chloé Zhao miglior regista: #Oscars #Oscars2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Chloé Zhao Oscar 2021: seguite con noi tutti i vincitori in diretta! [LIVE] Seguono Nomadland di Chloé Zhao - già premiato al Festival di Venezia e ai Golden Globe - Judas and the Black Messiah di Shaka King , The Father di Florian Zeller, Minari di Lee Isaac Chung, Sound of ...

Ludovico Einaudi: il 4 giugno esce 'Cinema' La regista Chloe Zhao è stata recentemente ospite nel podcast Experience: The Ludovico Einaudi Story, nel quale ha spiegato al presentatore Joe Dempsie come ha scoperto per la prima volta la musica ...

Gli attori se la giocano, per l’Italia in corsa Laura Pausini con “Io Sì” L'Unione Sarda Seguono Nomadland di- già premiato al Festival di Venezia e ai Golden Globe - Judas and the Black Messiah di Shaka King , The Father di Florian Zeller, Minari di Lee Isaac Chung, Sound of ...La regista Chloeè stata recentemente ospite nel podcast Experience: The Ludovico Einaudi Story, nel quale ha spiegato al presentatore Joe Dempsie come ha scoperto per la prima volta la musica ...