Champions League, oggi iniziano le semifinali d'andata. Il programma

Ritorna il grande calcio europeo, ritorna la Champions League con le gare d'andata delle semifinali. 

MARTEDI' 27 APRILE
Real Madrid-Chelsea: fischio d'inizio alle ore 21:00. 

MERCOLEDI' 28 APRILE
PSG-Manchester City: fischio d'inizio alle ore 21:00.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Milan crolla con la Lazio, Champions a rischio. Bufera rossonera su Orsato Tre punti che fanno rientrare i biancocelesti nella corsa a un posto per la prossima Champions League. I capitolini salgono a quota 61, 5 punti in meno di Juventus, Napoli e dei rossoneri appaiati al ...

Pagelle Milan. Solo Kessie e Saelemaekers si salvano dal nubigragio rossonero PIOLI 5 Ora è crisi, la Champions League rischia di esssere persa per colpa degli scontri diretti. Un squadra ancora brutta da vedere, senz'anima e senza gioco. Si è tornati al suo primo Milan, ...

Champions League, il calendario e gli orari delle semifinali Sky Sport Zidane: “Assurdo pensare che non giocheremo la Champions” L’allenatore del Real Madrid in conferenza alla vigilia della semifinale col Chelsea “È la partita più importante soltanto perché è la prossima”. La concentrazione di Zinedine Zidane, per il finale di ...

Premier League: il Leicester rimonta il Crystal Palace, è fuga Champions Le Foxes vincono 2-1 in rimonta grazie a Castagne e Iheanacho: Rodgers vola a +7 sul quinto posto del West Ham ...

