Cesara Buonamici vittima con il marito di una rapina ad un semaforo (Di lunedì 26 aprile 2021) Cesara Buonamici e suo marito sono stati vittima di una rapina. Nessun danno fisico, ma i malviventi hanno sottratto i preziosi Rolex alla coppia che era in auto Una brutta avventura per Cesara Buonamici e suo marito Joshua Kalman. La coppia è stata vittima di una rapina mentre erano in auto fermi ad un semaforo. La rapina è avvenuta sabato, 24 aprile, all’Impruneta, un comune in provincia di Firenze, ma la notizia è trapelata solo ieri. La giornalista e popolare conduttrice del Tg5 era a bordo della sua auto insieme al marito, quando due malviventi hanno approfittato della sosta al semaforo e della loro distrazione per entrare in azione. La coppia ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 aprile 2021)e suosono statidi una. Nessun danno fisico, ma i malviventi hanno sottratto i preziosi Rolex alla coppia che era in auto Una brutta avventura pere suoJoshua Kalman. La coppia è statadi unamentre erano in auto fermi ad un. Laè avvenuta sabato, 24 aprile, all’Impruneta, un comune in provincia di Firenze, ma la notizia è trapelata solo ieri. La giornalista e popolare conduttrice del Tg5 era a bordo della sua auto insieme al, quando due malviventi hanno approfittato della sosta ale della loro distrazione per entrare in azione. La coppia ...

