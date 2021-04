Brucia le sterpaglie in campagna ma viene travolto dalle fiamme | anziano muore carbonizzato

(Di lunedì 26 aprile 2021) Era andato in un campo di sua proprietà, per lavorare la terra come faceva abitualmente. Dopo aver ripulito il terreno, le ha accatastate e date alle, finendo però per essere ...

Advertising

Carlino_Reggio : Brucia le sterpaglie in campagna Trovato morto nel cuore della notte - 24emilia : Casina. Brucia sterpaglie, muore ustionato un 65enne | 24Emilia - primocanale : Brucia sterpaglie, gli esplode addosso bomboletta gas: in codice rosso a Villa Scassi - ansa_liguria : Brucia sterpaglie ma esplode bomboletta gas, ustionato - AnsaLiguria : Brucia sterpaglie ma esplode bomboletta gas, ustionato. Grave uomo di 48 anni a Rapallo. Bomboletta era abbandonata… -

Ultime Notizie dalla rete : Brucia sterpaglie

L'ipotesi più probabile è che l'anziano sia morto investito dalle fiamme da lui stesso generate per bruciare leDa una prima ricostruzione, sembra che Greco abbia dato fuoco a delleche aveva raccolto dopo aver ripulito la campagna cospargendo del liquido infiammabile che si era portato dietro in ...Era andato in un campo di sua proprietà, per lavorare la terra come faceva abitualmente. Dopo aver ripulito il terreno dalle sterpaglie, le ha accatastate e date alle fiamme, ...LECCE - Il corpo di un uomo è stato trovato completamente carbonizzato in una zona di campagna alla periferia di Castrì. La vittima è un agricoltore, Vincenzo Greco, 81enne del posto. L’anziano sarebb ...