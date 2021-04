Basket, torneo preolimpico 3×3: azzurre impegnate in Austria a caccia del pass per Tokyo (Di lunedì 26 aprile 2021) Le azzurre di Andrea Capobianco voleranno a Graz (Austria) dal 26 al 30 maggio per ottenere il pass per Tokyo 2020. Il torneo preolimpico 3×3 consegnerà infatti alle prime tre classificate la qualificazione per i Giochi Olimpici. L’Italia esordirà contro la Spagna il 26 maggio, prima di sfidare Cina Taipei, Svizzera e Austria. La fase finale si disputerà il 30 maggio e vedrà protagoniste le prime due classificate dei quattro gironi. Chi non riuscirà a staccare il pass per le Olimpiadi, potrà riprovarci a Debrecen (Ungheria) dal 4 al 6 giugno in occasione dell’Universality Olympic Qualifying Tournament. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Ledi Andrea Capobianco voleranno a Graz () dal 26 al 30 maggio per ottenere ilper2020. Il3×3 consegnerà infatti alle prime tre classificate la qualificazione per i Giochi Olimpici. L’Italia esordirà contro la Spagna il 26 maggio, prima di sfidare Cina Taipei, Svizzera e. La fase finale si disputerà il 30 maggio e vedrà protagoniste le prime due classificate dei quattro gironi. Chi non riuscirà a staccare ilper le Olimpiadi, potrà riprovarci a Debrecen (Ungheria) dal 4 al 6 giugno in occasione dell’Universality Olympic Qualifying Tournament. SportFace.

