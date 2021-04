AstraZeneca e Moderna, in distribuzione oltre 360mila dosi in Italia (Di lunedì 26 aprile 2021) AstraZeneca e Moderna in Italia, inizierà nella giornata di oggi la distribuzione alle Regioni/Province autonome di oltre 360 mila dosi di vaccini, precisamente circa 230 mila di Moderna e circa 130 mila di Vaxzevria (AstraZeneca). Lo comunica la struttura del commissario all’emergenza covid spiegando che le dosi fanno parte di lotti immagazzinati presso l’hub nazionale vaccini della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, e verranno consegnate alle strutture designate dalle Regioni/Province autonome da vettori della Difesa e di Poste Italiane (Sda). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021)in, inizierà nella giornata di oggi laalle Regioni/Province autonome di360 miladi vaccini, precisamente circa 230 mila die circa 130 mila di Vaxzevria (). Lo comunica la struttura del commissario all’emergenza covid spiegando che lefanno parte di lotti immagazzinati presso l’hub nazionale vaccini della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, e verranno consegnate alle strutture designate dalle Regioni/Province autonome da vettori della Difesa e di Postene (Sda). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

