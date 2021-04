Anthony Hopkins vince l’Oscar ma non si presenta. E non si collega in streaming: la cerimonia interrotta bruscamente (Di lunedì 26 aprile 2021) La tradizione vuole che a chiudere la cerimonia della Notte degli Oscar sia il premio al miglior film. E d’altronde non potrebbe essere diversamente. Ma ieri sera 26 aprile le cose si sono svolte diversamente perché la serata si è chiusa con il premio al migliore attore protagonista. Che non c’era. E non è apparso in streaming. E non ha fatto fare alcun ringraziamento a Olivia Colman, la co-protagonista. Stiamo parlando dell’83enne Anthony Hopkins, vincitore per “The Father“. Di lui, nessuna traccia. Quello che si sa con certezza è che l’attore aveva già disertato i Bafta. Hopkins ha “battuto” il super favorito Chadwick Boseman, morto di cancro a 43 anni dopo aver girato “Ma Rainey’s Black Bottom”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) La tradizione vuole che a chiudere ladella Notte degli Oscar sia il premio al miglior film. E d’altronde non potrebbe essere diversamente. Ma ieri sera 26 aprile le cose si sono svolte diversamente perché la serata si è chiusa con il premio al migliore attore protagonista. Che non c’era. E non è apparso in. E non ha fatto fare alcun ringraziamento a Olivia Colman, la co-protagonista. Stiamo parlando dell’83enne, vincitore per “The Father“. Di lui, nessuna traccia. Quello che si sa con certezza è che l’attore aveva già disertato i Bafta.ha “battuto” il super favorito Chadwick Boseman, morto di cancro a 43 anni dopo aver girato “Ma Rainey’s Black Bottom”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

