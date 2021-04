Anna Oxa: "La Rai mi ha sbarrato tutte le porte dall'incidente a Ballando. L'amore? Non è possesso" (Di lunedì 26 aprile 2021) “Io, ormai, vivo nella natura. Stare nel movimento della natura è essenziale per stare nel processo creativo”. Alla soglia dei suoi 60 anni, che compirà il prossimo 28 aprile, Anna Oxa si racconta in un’intervista al Corriere della sera. La cantante vive adesso in Svizzera, immersa nella natura. “Da quando è morta mia madre, io sono solo nel presente”, spiega al quotidiano. “Fin da bambina, mi sono sempre sentita parte di questa estrema, vasta, bellezza. Quando ci stai dentro, senti una sorta di fusione, dove non c’è bisogno di inventarsi dei ruoli, avere modelli e non c’è alcuna forma di giudizio. È una condizione nota ai bambini, poi, crescendo, si comincia con: questo è giusto, questo è sbagliato; questo è buono o cattivo; e come dobbiamo giudicare e a chi dobbiamo appartenere...Inizia un percorso prestabilito che ci allontana totalmente ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) “Io, ormai, vivo nella natura. Stare nel movimento della natura è essenziale per stare nel processo creativo”. Alla soglia dei suoi 60 anni, che compirà il prossimo 28 aprile,Oxa si racconta in un’intervista al Corriere della sera. La cantante vive adesso in Svizzera, immersa nella natura. “Da quando è morta mia madre, io sono solo nel presente”, spiega al quotidiano. “Fin da bambina, mi sono sempre sentita parte di questa estrema, vasta, bellezza. Quando ci stai dentro, senti una sorta di fusione, dove non c’è bisogno di inventarsi dei ruoli, avere modelli e non c’è alcuna forma di giudizio. È una condizione nota ai bambini, poi, crescendo, si comincia con: questo è giusto, questo è sbagliato; questo è buono o cattivo; e come dobbiamo giudicare e a chi dobbiamo appartenere...Inizia un percorso prestabilito che ci allontana totalmente ...

