Alfonso Signorini critico su Tommaso Zorzi "Lo preferivo nella casa del GF Vip" (Di lunedì 26 aprile 2021) Alfonso Signorini ha criticato la sovraesposizione di Tommaso Zorzi: il conduttore del Grande Fratello Vip 5 ha detto che lo preferiva nella casa di Cinecità perchè il presenzialismo rischia di bruciarlo. Alfonso Signorini piuttosto critico verso Tommaso Zorzi: in un'intervista a FQ Magazine il giornalista e conduttore ha criticato la sovraesposizione del vincitore del reality che, a suo dire, rischia di "bruciarlo". Tra Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi c'è sempre stato un ottimo rapporto, sia durante il Grande Fratello Vip 5 che dopo. Il conduttore del reality è stato anche ospite del Punto Zeta, il programma che ...

