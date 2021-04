Addio Alber Elbaz | lo stilista delle Dive

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 26 aprile 2021) Life&People.it Dobbiamo diread, loisraeliano, ex direttore creativo di Lanvin, aveva 59 anni. Amatissimo da tutto il settore della moda per la sua empatia e sensibilità, era dotato di un eccezionale talento. Uno dei designer preferiti sul red carpet da Beyoncé, Michelle Obama, Kim Kardashian a Sarah Jessica Parker, per il suo spiccatissimo senso della bellezza. Nato a Casablanca, in Marocco e cresciuto in Israele,aveva studiato allo Shenkar College of Engineering and Design. Era un ragazzo prodigio che già all’età di sette anni aveva iniziato a disegnare abiti. Malgrado il suo immenso talento, la sua carriera è stata costellata di licenziamenti eclatanti.è stato l’assistente designer di Geoffrey Beene a New York prima di trasferirsi a ...