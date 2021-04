A Limbiate e Cogliate gli studenti delle medie saranno “GEV per un giorno”

(Di lunedì 26 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si chiama “GEV per un” il nuovo progetto pensato e modulato per gliscuoledel territorio che va ad arricchire la proposta di educazione ambientale del ParcoGroane e della Brugheria Briantea. Si tratta di una preziosissima opportunità per i più giovani, che avranno così modo di scoprire le funzioni tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilSaronno : Coronavirus nelle Groane: +30 casi fra Limbiate, Cogliate, Lazzate e Cesano - ilSaronno : Covid, i contagi: +20 tra Cogliate, Lazzate, Cesano Maderno e Limbiate - BrianzaLimbiate : Limbiate Cormano Lissone bollate Seregno Senago Solaro Varedo Varese bovino Cogliate Saronno Monza Como Cantù Monza… - ilSaronno : Coronavirus nelle Groane: +27 casi fra Limbiate, Cogliate, Lazzate e Cesano - ilSaronno : Covid, i contagi: +12 tra Lazzate, Cogliate, Limbiate e Cesano Maderno -

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate Cogliate

ilSaronno

...raggiunto grazie alla collaborazione tra più soggetti " continua Romeo " Al Comune disi è ... con cui sono stati vaccinati tutti gli over 80 di Lazzate, Misinto,e Ceriano Laghetto ...La Fondazione Bracco , in collaborazione con Bracco Imaging e con le Amministrazioni Comunali di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto,e Solaro, bandisce un concorso per 11 borse di studio del valore complessivo di 34.500 euro, riservate a studenti in possesso dei requisiti richiesti e residenti nei Comuni che ...LIMBIATE – Oggi, secondo i dati regionali del tardo pomeriggio, +30 casi nella zona delle Groane. A Limbiate +12, a Cesano Maderno +12, a Cogliate +4 ed a Lazzate +2. Ecco i dati dei ...Oggi in zona +647 casi positivi al coronavirus (ieri erano stati 787). Nel Varesotto +267, nel Comasco +158 ed in Brianza +222. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e n ...