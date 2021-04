Vlahovic e Ronaldo, duello all'ultima rete (Di domenica 25 aprile 2021) Tutti e due incidono parecchio, è stata calcolata nei dettagli la percentuale (il 39 virgola qualcosa per cento) sui gol segnati dalle loro squadre. Vlahovic e Ronaldo sono i migliori realizzatori di ... Leggi su lanazione (Di domenica 25 aprile 2021) Tutti e due incidono parecchio, è stata calcolata nei dettagli la percentuale (il 39 virgola qualcosa per cento) sui gol segnati dalle loro squadre.sono i migliori realizzatori di ...

Advertising

Group8g : @Gazzetta_it @GiovaAlbanese E lui il dopo Ronaldo .. non sarebbe male un attacco chiesa vlahovic aguero con kean ku… - sportli26181512 : Juve, Vlahovic osservato speciale. È lui il partner ideale di Ronaldo?: Juve, Vlahovic osservato speciale. È lui il… - StanisLaRochele : 'Vlahovic il partner ideale di Ronaldo' certamente ci possiamo permettere 50/60 mln di spesa con Ronaldo in squadra e senza Champions - infoitsport : Fiorentina-Juve è Vlahovic vs Ronaldo, QS: 'DV9 e CR7, duello all'ultima rete' - PirataPantani10 : Super live dalle 18 x parlare di Juventus con il prepartita di #FiorentinaJuve, la cessione data x certa di Cristia… -