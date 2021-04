Violenza sessuale | i test di verginità ancora permessi in Asia

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 aprile 2021) Una violenza dopo la violenza. Test vaginali, come quelli per la verginità, sono ancora usati per determinare se le donne abbiano subito una violenza fisica in India, Nepal e Sri Lanka. Questa pratica, secondo un rapporto recente, è utilizzata come prova in tribunale anche se non ha basi scientifiche ed è stata bandita in India.